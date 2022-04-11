Москва, 11 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Общий объём ассигнований для формирования комфортной среды для жизни в Крыму должен быть сохранён. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина, опубликованного 11 апреля на сайте Кремля.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

В документе говорится, что правительству РФ совместно с органами госвласти Крыма и Севастополя нужно обеспечить сохранение объема финансирования мероприятий для комфортной жизни населения в 2022 году и последующих годах.

При этом, по мнению главы государства, необходимо предусмотреть использование лучших отечественных и зарубежных проектов, а также учитывать мнение и предложения жителей Крыма и Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение правительства проект, предполагающий увеличение финансирования Крыма и Севастополя до 2022 года на 2,6 млрд рублей.

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