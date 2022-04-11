В ЕС обсудят возможность введения эмбарго на российскую нефть
Люксембург, 11 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза обсудят 11 апреля возможность введения санкций в отношении российского нефтяного сектора. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции
«Без сомнения, мы проанализируем эту ситуацию (возможность нефтяного эмбарго против РФ)», — сказал он журналистам.
Он также добавил, что главы МИД стран ЕС «проанализируют военную ситуацию и то, как ЕС может поддержать армию и правительство Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ ДмитрийМедведев заявил, что американские власти давно борются за европейский энергетический рынок, и сейчас у них появилась возможность захватить его под вывеской «борьбы с Россией».
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