Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM Ростовчане предложили продать автомобили с нанесённой символикой мониторинговой миссии ОБСЕ. Внедорожники, прибывшие из Донбасса, припаркованы на стоянке на Привокзальной площади в Ростове-на-Дону. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в ходе обсуждения нашли применение брошенным машинам.

Миссия ОБСЕ Aleksandr Sirota

«[Надо] снять все наклейки, снять номера, зарегистрировать на свои номера и отдать на нужды детским домам, домам престарелым», — предложил Дмитрий Р.

«Продайте их, и деньги отдайте больным детям. Вот отличная их [автомобилей] судьба», — отметил интернет-пользователь Роман И.

«Да давайте разберем», — высказался Макс Н.

«Национализировать и раздать врачам», — предложил Коста М.

«Провести аукцион и направить вырученные средства на восстановление Мариуполя», — считает Антон М.

«Продать на торгах, деньги — в казну», — написал Kostya V.

«Они бронированные, перекрасить их в [цвет] хаки и нашим парням [передать] в Донбасс», — подчеркнул Андрей И.

ИА REGNUM сообщало, что вечером 1 марта через автомобильные пункты пропуска «Матвеев-Курган» и «Донецк» прибыли представители мониторинговой миссии ОБСЕ, следующие из Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию. Члены миссии ОБСЕ инициировали и спустя час ожидания отменили встречу с журналистами 2 марта в Ростове-на-Дону.

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