Москва, 11 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Полуторамесячную львицу Zамиру и двух двухмесячных тигрят вывезли из мариупольского городского зоопарка в более безопасное место — зоопарк «Придорожный» под Донецком.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

Представители Народного фронта были в этом зоопарке несколько дней назад, познакомились с его хозяевами, которые помогли вывезти львицу и тигрят, и вместе придумали ей имя ZАмира, в честь российских военных, которые несут мир, так необходимый Донбассу. В Московский зоопарк была передана вся информация, о том, какие нужны корма, какие специалисты. Лучшие зоологи и ветеринары из Москвы прибыли незамедлительно. Теперь благодаря акции #МЫВМЕСТЕ адресная помощь будет оказана не только Zамире, но и всем зоопаркам Донбасса и освобождённой территории Украины.

Главный ветеринарный врач и заместитель директора Московского Зоопарка по зоологической работе провели медицинский осмотр животных, которым была нужна помощь, том числе Zамиры и тигрят. Они рассказывают о том, как они себя чувствуют, отразилось ли на их здоровье то, что им пришлось пережить. И о том, что маленьких хищников пришлось разлучить с родителями, но из Москвы им доставили достаточный объем молочной смеси, чтобы питаться до того момента, когда можно будет перейти на обычный корм.

Акция по помощи зоопаркам Украины вызвала огромный отклик и она продолжается. Пункт сбора помощи в Москве работает ежедневно в c 9:00 до 20:00 по адресу: ул. Большая Грузинская, д. 9. Перечень необходимой продукции для передачи зоопаркам в рамках акции опубликован на сайте Московского зоопарка. Поддержать акцию можно и направив любую сумму на счёт Фонда национальной природы.