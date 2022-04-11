Почепский район, Брянская область, 11 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Водитель Toyota RAV 4 на летней резине спровоцировал ДТП с грузовиком 11 апреля в Почепском районе Брянской области. После столкновения оба автомобиля загорелись, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области ДТП в Почепском районе

По предварительным данным, около 06:40 на 64 км автодороги Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия 31-летний водитель кроссовера не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». В результате ДТП водителя грузовика госпитализировали с различными травмами, водитель иномарки скончался на месте.

В регионе 11 апреля идёт мокрый снег, установлено, что Toyota RAV 4 передвигалась на летней резине. У погибшего мужчины взяты биопробы на установление состояния опьянения.