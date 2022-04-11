Чебоксары, 11 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Чувашии более 30 детей, прибывших из Донбасса и Украины, пошли в школы и детские сады. В настоящее время решается вопрос об обеспечении местами в образовательных учреждениях вновь прибывших несовершеннолетних. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 11 апреля глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров, выступая на планёрке в правительстве.

Елена Молчанова ИА REGNUM В классе

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По словам министра, «на данный момент образовательным процессом охвачен 31 несовершеннолетний, которые прибыли ранее». Из них 25 детей посещают школы в Шумерле, Чебоксарском и Моргаушском районе, шестеро ходят в детские сады. Также два студента из Донбасса зачислены в педколледжи.

«По вновь прибывшим [беженцам] соответствующая работа тоже организована. После прохождения медицинского осмотра они приступят к образовательному процессу», — сказал Дмитрий Захаров.

В частности, проживающие в санатории-профилактории «Саламби» школьники из Донбасса пойдут в образовательные учреждения Новочебоксарска, находящиеся в «Мечте» и «Веге» — в вурман-сюктерскую школу и хыркасинский детсад, размещённые в санатории «Лесная сказка» будут получать образование в калайкасинской школе и кадикасинском детском саду, а проживающие в центре «Эткер» будут учиться в кадетской школе и близлежащем детском саду в Чебоксарах.

«На местах силам волонтёров организована работа по дополнительному образованию. Мы выстроили плановую работу и взаимодействуем с технопарками, которые приезжают [в пункты временного размещения]. Кроме того, привлекаем студентов выпускных курсов […], чтобы были организованы кружки и секции», — добавил Дмитрий Захаров.

Аналогичную работу проводят органы местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, в шести пунктах временного размещения в Чувашии остались 845 беженцев, из них 656 взрослых и 189 детей. Всего в республику приехали 1075 беженцев, из них 253 ребёнка.