Валенсия, Испания, 11 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. «Барселона» одержала победу над «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Барселона»

В составе «Барселоны» голы забили Пьер-Эмерик Обамеянг, Педри и Люк де Йонг. У «Леванте» Хосе Луис Моралес и Гонсало Мелеро, оба гола забиты с пенальти.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды 60 очков. «Леванте» идёт на 19-м месте с 22 очками.