Ставрополь, 11 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Ставропольский край готов принять и разместить у себя гораздо больше беженцев из Донбасса, чем ранее поставило перед регионом задачу правительство РФ. В настоящее время уже подготовлены четыре пункта приема переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. В них созданы условия для шести тысяч человек, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

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Напомним, правительство России постановлением от 12 марта 2022 года поставило задачу ряду субъектов РФ по необходимости подготовить пункты временного размещения для беженцев из Донбасса. Ставрополье должно было принять более 2 тыс. человек. Власти региона предусмотрели места для втрое большего числа переселенцев.

По словам Владимирова, прибывших обеспечивают не только местами для проживания и питанием, но и работой, местами обучения в школах, вузах и ссузах.

«У нас есть профессор, который из Харькова приехал, и он уже сегодня работает у нас в университете. У нас есть учителя и врачи, которые уже работают в Ставропольском крае. Дети учатся, пожилым людям оказывается нормальная медицинская помощь», — приводит слова Владимирова ТАСС.

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