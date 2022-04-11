Донецк, 11 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибра 122 мм. Об этом 11 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09:55 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.