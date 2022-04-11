Москва, 11 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Россия сегодня, как во времена правления Петра I, решительно борется за свое будущее и показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие десятилетия вперед. Об этом 11 апреля заявил директор Службы внешней разведки РФ СергейНарышкин на открытии в Москве историко-документальной выставки «Петр I и его эпоха».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

По его словам, жизнь и свершения Петра I сегодня воспринимаются как нравственное завещание потомкам — беречь Родину как самую главную ценность.

«Вот и сегодня, в юбилейный год, в год 350-летия Петра Великого, Россия вновь борется за свое историческое будущее, смело, решительно показывает всему миру вектор свободного и суверенного развития на многие и многие десятилетия вперед», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что сомнений, что Россия обеспечит безопасность, благополучие и достоинство своих граждан «так же, как и всех тех, кто принял решение идти вместе с Россией по пути к намеченным целям», нет.