Москва, 11 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Открыть филиалы Промсвязьбанка на территории Республики Крым и в Севастополе поручил президент России Владимир Путин. Перечень поручений главы государства по итогам совещания 17 марта опубликован на сайте Кремля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» обеспечить открытие на территориях Республики Крым и г. Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях», — говорится в тексте документа.

Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Промсвязьбанк приступил к предоставлению услуг населению и бизнесу на территории Республики Крым в начале апреля. Однако пока для физического посещения банка крымчанам придётся ездить в Краснодарский край. Ранее также сообщалось, что варианты работы в Крыму рассматривает ВТБ.