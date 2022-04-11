Горловка, ДНР, 11 апреля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) с применением артиллерии. Об этом 11 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны украинских формирований был зафиксирован в 07:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено два снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что время минских переговоров Киев использовал для укрепления военных позиций и подготовки атаки на республики Донбасса.