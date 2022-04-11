Москва, 11 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с призывом у учёным всего мира расследовать причины, которые привели к «зверствам» в Буче, в которых Киев обвиняет непричастных к ним российских военных. Она написала об этом 11 апреля в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как отметила Захарова, ранее Кулеба обратился с такого рода призывом к мировым ученым, на что, как она считает, отреагировал советник Владимира Зеленского — Алексей Арестович.

Также она напомнила, что ранее последний написал в своем сообщении в соцсетях, что украинским властям для достижения своих целей сначала нужно вызывать у населения Украины тревогу, затем — чувство вины, а после этого «нажать» на потребности безопасности и «сделать принадлежность к значимой группе», т.е. — поощрить.

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что именно по этой схеме и натаскивали украинских боевиков, совершивших в Буче преступную провокацию против российских войск.

«В следующий раз Кулебе надо обращаться не к «академикам мира», а, как его называет Википедия, «политику, разведчику, блогеру, политическому и военному обозревателю, колумнисту интернет-СМИ, актёру, организатору психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки военным», которые воевали с жителями Донбасса в период 2014—2017, Алексею Арестовичу. Он расскажет, как на Украине создавали киборгов», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для Киева сложно исполнить требования, которые выдвинула ему Россия.