Москва, 11 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил продлить срок реализации государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2027 года. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам совещания 17 марта, опубликованном на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Обеспечить продление срока реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на период до 2027 года, предусмотрев для софинансирования ее реализации необходимые бюджетные ассигнования в федеральном бюджете», — говорится в тексте документа.

Также президент поручил проработать вопрос о продлении срока реализации государственной программы Российской Федерации «Социально — экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» на перспективу до 2030 года.

Глава государства дал поручение правительству России совместно с органами власти Республики Крым и Севастополя обеспечить сохранение общего объема финансирования мероприятий «по формированию на территориях Республики Крым и г. Севастополя комфортной среды для жизни населения в 2022 году и последующих годах». При этом, указывается в документе, в регионах необходимо применять лучшие отечественные и зарубежные проекты и практики, новые архитектурные решения, и учитывать мнение жителей. Доклад об исполнении этого поручения президент должен получить уже до 1 июля 2022 года и затем раз в полгода.