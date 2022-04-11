Москва, 11 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25 ВСУ в районе Изюма, сообщил 11 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25», — сказал он.

Кроме того, добавил Конашенков, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа «Валькирия» в районе населенного пункта Калининское Николаевской области.

В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.