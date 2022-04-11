Чурапчинский район, Якутия, 11 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Объекты электроснабжения Чурапчинского, Таттинского, Амгинского и Усть-Майского районов Якутии собирались подключать к дизельным электростанциям в связи с ЧП на подстанции «Чурапча». Причиной ограничения подачи электричества стало технологическое нарушение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики.

Orenburg-gov.ru Подстанция 500 кВ «Преображенская» в Бузулуке

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«Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам, по их завершении подача электроэнергии будет восстановлена. На время восстановительных работ электроснабжение районов будет осуществляться от резервных дизельных электростанций», — сообщили в ведомстве.

Ограничения действуют с 14:29 по местному времени. Восстановительные работы были завершены в 16:09. На подстанции заменили изолятор, она возобновила работу. Потребителей подключают к электроснабжению поэтапно.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Верхневилюйск в начале апреля отключали от газа около 2 тыс. абонентов из-за утечки на газопроводе высокого давления.