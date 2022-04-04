Якутск, , 04:36 — REGNUM В Верхневилюйском районе Якутии идут работы по устранению утечки газа. Авария произошла на газопроводе высокого давления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Сахатранснефтегаз».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

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Утечку обнаружили возле села Верхневилюйск. Подача газа там может быть ограничена. Решение об этом примут после устранения ЧП на газопроводе и установления причин аварии. Утечка обнаружена под землёй, ведутся работы.

Есть вероятность, что на время от газа отключат около 2 тыс. абонентов. В связи с этим котельные района подготовлены к переходу на резервный вид топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа произошла утечка газа на газопроводе высокого давления в Якутске. Это стало причиной ограничения движения автомобилей на автостраде 50 лет Октября.