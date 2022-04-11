Ясиноватая, ДНР, 11 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Украинские боевики снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР) с применением артиллерии. Об этом 11 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что новый обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:55 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту выпустили три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки киевские боевики выпустили по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в общей сложности 48 снарядов.