Донецк, 11 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Украинские боевики за 15 минут обстреляли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, выпустив 11 снарядов калибра 122 мм. Об этом 11 апреля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 122 миллиметра; 08:55 — населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики вновь обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике.

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