Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Границу с Россией пересекли ещё более 12,5 тыс. мирных жителей Донбасса. Об этом 11 апреля информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с начала эвакуации мирного населения Донбасса в Ростовскую область прибыли уже более 500 тыс. человек. В донском регионе объявлен режим ЧС. Вынужденных переселенцев встречают в двух городках жизнеобеспечения, работающих на пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке.