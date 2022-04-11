Донецк, 11 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования обстреляли с применением артиллерии Кировский район Донецка. Об этом 11 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района в Донецке был зафиксирован в 09:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли с применением миномётов населённый пункт Золотое-5 на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).