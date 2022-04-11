Чхольвон, Южная Корея, 11 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. 11 апреля военнослужащие Южной Кореи возобновят раскопки в районе демилитаризованной зоны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Rishabh Tatiraju Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

По их словам, с сентября 2021 года раскопки ведутся на высоте Пэкмагочжи, расположенной в уезде Чхольвон провинции Канвондо. В прошлом году в ходе раскопок в данном регионе были обнаружены останки 22 солдат.

На высоте Пэкмагочжи с 6 по 15 октября 1952 года велись ожесточённые бои, в результате которых погибли и пропали без вести порядка 960 военнослужащих. Среди них были не только южнокорейские военные, но и солдаты из США, Бельгии и Люксембурга.

Известно, что с апреля 2019 года по июнь 2021 года в ходе раскопок на высоте Хвасальмори южнокорейским военным удалось найти 3092 фрагмента останков погибших и 101 816 различных предметов, принадлежавшим военным.