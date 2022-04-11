Кадыров заявил о широкомасштабном наступлении на города и сёла Украины
Грозный, 11 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России подготовят наступление на все города, сёла и другие населённые пункты Украины, чтобы освободить их от «нациков» и «бандеровцев». Об этом в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Он подчеркнул, что такую задачу поставил верховный главнокомандующий — президент России Владимир Путин.
При этом, по его словам, наступление планируется не только в Мариуполе, но и во всех других населённых пунктах, городах и сёлах.
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Он также заверил, что «если Киев не будет выполнять все обязательства, которые ему предъявляет наш верховный главнокомандующий», то спецоперация не остановится.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики ЭдуардБасурин заявил, что порт в украинском Мариуполе освобождён на 80%, но националисты оказывают сопротивление.
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