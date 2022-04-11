Донецк, 11 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Украинские боевики за прошедшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате обстрелов один человек погиб и четверо ранены. Об этом 11 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в сводке представительства в телеграм-канале.

Отмечается, что украинские боевики выпустили по ДНР 197 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один человек. Еще четыре человека ранены, среди них один ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.