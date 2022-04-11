Москва, 11 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Видеозапись работы оперативно-тактического ракетного комплекса«Искандер» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины обнародовало 11 апреля Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM СПУ «Искандер-М»

На выложенных в интернет кадрах запечатлён выход комплекса «Искандер» на ударную позицию, подготовка расчета комплекса к удару, а затем наведение на цель и пуск ракеты по военным украинским целям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что порт в украинском Мариуполе освобожден на 80%.