Донецк, 11 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Порт в украинском Мариуполе освобожден на 80%, заявил 11 апреля замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики ЭдуардБасурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России

«Порт освобожден на 80%, оказывают еще сопротивление. Ну и оставшиеся пытаются все уйти в «Азовсталь». (Комбинат) «Азовсталь» — это крепость в городе», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни РамзанКадыров заявил, что главные задачи в Мариуполе выполнены, скоро город будет освобожден на 100%.

Читайте также: Кадыров о Мариуполе: «Остались лишь недобитые горстки бандеровцев»