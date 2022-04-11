Москва, 11 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры работы экипажей танков при освобождении населенного пункта Топольское в Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В ходе специальной военной операции военнослужащие танковой роты Западного военного округа провели маневренный бой с противником в районе населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работу танковых экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.