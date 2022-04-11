Мелитополь, 11 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Памятники Великой Отечественной войны в Мелитополе будут восстановлены к 9 Мая. Об этом сообщила мэра города Галина Данильченко.

Максим Стоялов Мемориал «Братская могила». Мелитополь

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По её словам, будет восстановлена в том числе Арка Победы. Город, расположенный на юге Запорожской области, освобождён от украинских националистов.

«Мы восстанавливаем сейчас нашу Арку Победы, на ней у нас всегда был орден Победы, и во славу победителям у нас была георгиевская лента. К 9 Мая мы все это восстановим», — рассказала Данильченко.

По её словам, ранее памятники были разрушены украинскими властями.