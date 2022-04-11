Париж, , 08:25 — REGNUM После подсчета 97% бюллетеней кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен набрали 1,4 миллиона голосов, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В первом туре президентских выборов во Франции кандидат Жан-Люк Меланшон не набрал 504 633 голоса, чтобы пройти во второй тур. Это на 100 000 меньше, чем во время выборов 2017 года.

Согласно полученным данным, Эммануэль Макрон набирает 27,6% голосов, Марин Ле Пен — 23,41%, Жан-Люк Меланшон — 21,9%, Эрик Земмур — 7,05%, Валери Пекресс — 4,79%, Янник Жадо — 4,58%, Жан Лассаль — 3,16%, Фабьен Руссель — 2,31%, Натали Арто — 0,57%.

«Результат первого тура является невероятным опровержением всех тех, кто утверждал, что президент Республики больше не пользуется доверием французов, что он может быть за г-жой Ле Пен или даже не во втором туре», — заявил бывший министр юстиции Франции Франсуа Байру.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон не проходит во второй тур выборов, несмотря на высокий результат голосования.

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