Москва, 11 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Видеозапись работы экипажей танков Западного военного округа в ходе освобождения села Топольское Харьковской области в рамках спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 11 апреля Минобороны РФ.

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Как рассказал командир танковой роты Тимур, подразделению была поставлена задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для дальнейшего прохода российских войск.

«Когда брали населённый пункт, они (военнослужащие ВСУ) убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать <…> Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было», — отметил российский военный.

Кроме того, командир танковой роты рассказал, что киевские боевики используют новые танки с небольшим пробегом, которые, как считает Тимур, были только что сняты с хранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи Вон Ин Чхоль в ходе встречи с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром обсудили ситуацию на Украине и Корейском полуострове.