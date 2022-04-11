Сеул, 11 апреля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Кореи Вон Ин Чхоль в ходе встречи с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром обсудили ситуацию на Украине и Корейском полуострове. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Бауэр назвал Республику Корея важным глобальным партнёром НАТО и поблагодарил за активную поддержку Украины. А также выразил надежду на укрепление сотрудничества между Сеулом и НАТО.

Стороны согласились, что продолжающиеся ядерные и ракетные разработки Северной Кореи являются «серьёзной угрозой не только Корейскому полуострову, но и региональному и мировому сообществу», цитирует Вон Ин Чхоля издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля официальный представитель южнокорейского министерства объединения Чха Док Чхоль заявил, что если КНДР проведёт ядерные испытания, это станет грубым нарушением резолюций Совбеза ООН.