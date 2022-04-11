Москва, 11 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал жителей России в непростое для страны время сплотиться вокруг власти.

Gov.spb.ru Патриарх Кирилл

«Да поможет всем нам Господь в это непростое для нашего Отечества время всем сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти — преисполниться ответственности за свой народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей», — сказал патриарх 10 апреля после богослужения в московском храме Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких полях.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что «всем обладающим какой-либо властью в государстве необходимо помнить о том, что смысл власти заключается в помощи другим людям, быть всем слугой, а не в том, чтобы наслаждаться своей властью и образом жизни».