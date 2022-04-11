Москва, 11 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. О героических действиях командира отделения сержанта Василия Верхушкина в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины сообщили 11 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир отделения сержант Василий Верхушкин

Уточняется, что сержант вместе со своей группой, участвующие в спецоперации с самого ее начала, охраняли места хранения имущества и боеприпасов батальонной тактической группы десантно-штурмовой дивизии.

Также указывается, что в ночное время Верхушкин вовремя наблюдения засек приближающуюся диверсионно-разведывательную группу врага в количестве 19 украинских нацистов, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами.

«Используя средства связи, сержант Верхушкин незамедлительно доложил о приближающемся противнике и открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Оценив угрозу, Василий уничтожил гранатометчика первым выстрелом», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сержант, несмотря на многократно превосходящие силы, организовал противнику решительный отпор и, хотя получил осколочное ранения в ходе боя, продолжил сковывать действия украинских националистов до прибытия подкрепления.

«Благодаря мужеству, героизму и отваге сержанта Василия Верхушкина группе охранения удалось сдержать натиск наступающего противника до прибытия основных сил, которые в результате контрнаступления уничтожили украинских диверсантов, а также не допустить захвата противником боеприпасов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более 20 снарядов калибра 122 мм выпустили утром за 20 минут украинские боевики по районам города Донецка.