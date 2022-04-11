Биробиджан, 11 апреля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Решение о проведении спецоперации в защиту Донбасса было принято из-за того, что на Украине притесняли русских. Об этом заявила эксперт регионального отделения Народного фронта в Еврейской АО Анастасия Фраш, сообщили 11 апреля в телеграм-канале правительства региона.

05.мвд.рф Спецоперация

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«Я поддерживаю решение президента России о начале специальной военной операции на Украине. Это связано с тем, что много лет назад Украина взяла курс на притеснение русских, притеснение русского языка. Это привело к затяжной восьмилетней войне в Донбассе. И ни Запад, ни украинские власти никак не способствовали решению этого вопроса. Именно поэтому Россия была вынуждена вмешаться, чтобы защитить русских и русский народ на Украине», — отметила Анастасия Фраш.

Как сообщало ИА REGNUM, родившийся в Биробиджане командир мотострелкового взвода Вячеслав Москвичев был убит, сражаясь за мир в Донбассе. Ранее стало известно о семи погибших в Донбассе уроженцах Еврейской АО.