Биробиджан, 11 апреля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Родившийся в Биробиджане командир мотострелкового взвода Вячеслав Москвичев был убит, сражаясь за мир в Донбассе. Его родителям, которые живут в столице Еврейской АО, окажут помощь, сообщил в своём телеграм-канале заместитель председателя правительства региона Илья Семёнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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«Похоронен наш земляк-герой будет в Башкирии, где сейчас живет его семья. Искренние соболезнования родным и близким», — написал он.

Илья Семёнов подчеркнул, что Вячеслав Москвичев сражался за безопасность России.

Телеграм-канал заместителя председателя правительства ЕАО Ильи Семёнова Родившийся в Биробиджане командир мотострелкового взвода Вячеслав Москвичев был убит, сражаясь за мир в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о семи погибших в Донбассе уроженцах Еврейской АО. В том числе ушли из жизни служивший во Владивостоке старший мичман Алексей Бармин и ефрейтор мотострелковой части под Хабаровском Максим Рябизов.