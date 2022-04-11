Куала-Лумпур, , 06:37 — REGNUM Причиной потери высоты во время полёта пассажирским авиалайнером Boeing 737−800 в Малайзии стала неисправность датчиков скорости. Об этом 11 апреля сообщила газета The Star.

Самолёт Boeing компании Malaysia Airlines byeangel

Как уточнил изданию исполнительный директор Управления гражданской авиации Малайзии Честер Чи Сун, неисправный датчик скорости дал ложные показания, в результате лайнер увеличил тангаж (угловое движение самолёта относительно горизонтальной оси) и это привело к отключению автопилота.

По словам Честера Чи Суна, ситуацию спас опытный командир авиалайнера, оперативно среагировавший на внештатную ситуацию. Командиру удалось восстановить контроль над управлением самолётом, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета в Куала-Лумпуре.

В настоящее время авиалайнер находится на земле, его дополнительно будут проверять специалисты от производителя.

Напомним, Boeing 737−800 компании Malaysia Airlines вылетел 3 апреля из Куала-Лумпура в Тавау в малайзийском штате Сабах. Через 30 минут после вылета авиалайнер резко снизился на 600 метров, после чего экипаж принял решение о возвращении в аэропорт. В похожей ситуации потерпел крушение в марте на северо-западе Китая пассажирский самолёт той же модели.

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