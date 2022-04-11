Омск, 11 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Патриотический форум «Герои нашего времени» в поддержку российской армии состоялся в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Оmskportal.ru Губернатор Омской области Александр Бурков поддержал российских военнослужащих

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Участники форума также поддержали решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

Митинг-концерт прошёл 10 апреля в областном центре культуры «Сибиряк». В нём приняли участие политики, общественные деятели, молодёжь, ветераны. Выступил и губернатор Омской области Александр Бурков. Он поддержал российских военнослужащих, выполняющих специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Бурков прочёл со сцены отрывок из поэмы Роберта Рождественского, посвящённой памяти солдат и офицеров Советской армии, павших за Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

Кульминацией патриотической акции стал вынос юнармейцами в зал гигантского полотнища государственного флага РФ. На сцену вышли все участники концерта-митинга.

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