Пекин, 11 апреля, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Компания Minmetals Development Co., Ltd., зарегистрированная дочерняя компания горнодобывающего гиганта China Minmetals Corporation, прогнозирует 42%-ный рост чистой прибыли в первом квартале года, сообщает агентство Синьхуа.

PjotrMahh1 Добыча сланца

Ожидается, что чистая прибыль с января по март составит 131 млн юаней (около $20,5 млн), согласно прогнозу прибыли компании, поданному на Шанхайскую фондовую биржу.

В первом квартале компания усилила маркетинговые исследования и своевременно использовала инструменты хеджирования, чтобы снизить рыночные риски на фоне роста цен на железную руду, сталь и другие сыпучие товары, говорится в сообщении. В 2021 году чистая прибыль компании выросла до 479 млн юаней, увеличившись на 78,26% в годовом исчислении.