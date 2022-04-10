Париж, 11 апреля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон стал лидером первого тура президентских выборов, согласно результатам обработки 90% бюллетеней. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба МВД Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон — Ле Пен

Президент Франции Макрон набрал 27,4% голосов избирателей, его ключевой оппонент, кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, получила 24,58% голосов избирателей. На третьем месте оказался лидер левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, за которого отдали голоса 20,96% избирателей.

При этом в столичном регионе Иль-де-Франс, где обработаны 75% бюллетеней, лидером стал Жан-Люк Меланшон, получивший 29,5% голосов, а действующий президент страны Макрон получил здесь 29,12% голосов и оказался на втором месте.

В поддержку действующего французского лидера Макрона и против кандидатуры Ле Пен высказались кандидаты, Меланшон, Валери Пекресс, Янник Жадо, Фабьен Руссель, Анн Идальго и Филипп Путу, набравшие в общей сложности 35,03%.

На стороне Ле Пен выступили кандидаты, набравшие 9,1% голосов — Эрик Земмур и Николя Дюрон-Эньян.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британский еженедельник The Economist предрекает действующему президенту Франции Макрону победу во втором туре президентских выборов.