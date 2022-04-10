Москва, 11 апреля, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Австрийский канцлер Карл Нехаммер встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 11 апреля, — сообщают австрийские СМИ.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

Глава Австрии станет первым лидером страны — участницы Европейского союза, посетившим Россию после начала Специальной военной операции на Украине.

Анонсируя свой визит в Россию, Нехаммер сообщил, что Австрия нейтральна и у нее есть четкая позиция по поводу событий на Украине, — «Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений».

По данным австрийского издания Kleine Zeitung, Карл Нехаммер посетит Москву в составе скромной делегации — в поездке на переговоры с Владимиром Путиным Нехаммера будут сопровождать советник по внешней политике, пресс-секретарь и группа сотрудников охраны. До визита в Москву канцлер успел посетить Киев.

Встреча Путина с Нехаммером станет первой в их отношениях, канцлер Австрии вступил на свой пост в декабре 2021 года. До этого Карл Нехаммер два года возглавлял МВД Австрии.