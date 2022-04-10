Лондон, 11 апреля, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Грибы общаются друг с другом с помощью электрических импульсов, которые можно сравнить с человеческим языком. Об этом сообщается в докладе Королевского общества Великобритании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зимний опенок

Микологи Университета Западной Англии исследовали электрическую активность четырёх видов грибов: ядовитого омфалота маслинового, съедобного опёнка зимнего, щелелистника обыкновенного, который развивается в гниющей древесине, и применяемого в медицине кордицепса китайского. Анализ всплесков электрических импульсов у разных видов грибов показал, что по мицелию передаётся определённый повторяющийся набор электросигналов, что-то вроде слов.

В пики активности некоторые виды грибов передавали до 50 сигналов — «слов».

"Мы сравнили меры сложности грибного следа и образца текста на европейских языках и обнаружили, что «грибной язык» превосходит европейские языки по морфологической сложности», — сообщают исследователи.

Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета Московского государственного университета Максим Дьяков в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал заявления о языке грибов бредом. Он пояснил, что грибы не могут общаться, так как не обладают необходимым для этого функционалом.

«Когда я слышу про учёных из Британии, я уже подозреваю, что сейчас будет какой-то полный треш. И вот это — да! Как могут существа без нервной системы алфавит составить? Это настолько бред, что даже не знаю, как это комментировать — поющая тыква, романс поющая», — заявил российский миколог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бухте Фролиха на дне Байкала нашли гриб, который растёт в Тибете.