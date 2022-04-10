Вена, 10 апреля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. В ходе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен поднять вопросы военных преступлений и гуманитарных коридоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

Об этом Нехаммер сообщил 10 апреля на своей странице в Twitter.

«Завтра я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане… Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — написал Нехаммер.

При этом он уточнил, что уже рассказал о предстоящем визите в Москву главе Еврокомиссии и Евросовета, канцлеру Германии, а также президентам Турции и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийские СМИ утверждают, что визит федерального канцлера Австрии в Москву состоится 11 апреля.