Страсбург, Франция, 10 апреля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. 10 апреля «Страсбур» в матче 31-го тура французской Лиги 1 2021/22 упустил победу над «Лионом», пропустив решающий мяч на 90-й минуте. Основное время встречи, проходившей в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено», завершилось со счетом 1:1.

Psg.fr «Лион» — ПСЖ

Первый мяч на экваторе первого тайма забил 24-летний центральный полузащитник Ибрагим Сиссоко после передачи Людовика Ажорка — 1:0. На 90-й минуте счет сравнял центрфорвард сборной Камеруна Карл Токо-Экамби — 1:1.

Составы команд:

«Страсбур»: Метц Селс, Лукас Перрин, Жерзино Ньямси, Александр Джику, Жан-Эд Ахолу (Хабиб Диарра, 70'), Димитри Лиэнар, Жан Рикнер Бельгард, Антони Каси (Фредерик Гильбер, 74'), Ибрагим Сиссоко, Кевин Гамейро, Людовик Ажорк.

«Лион»: Антони Лопеш (Юлиан Поллерсбек, 31'), Джейсон Денайер, Энрике Милагрес, Лео Дюбуа, Дамьен Да Сильва, Танги Ндомбеле (Жефф Рен-Аделаид, 84'), Уссем Ауар (Ромен Февр, 62'), Лукас Пакета, Тете (Тино Кадевере, 63'), Мусса Дембеле (Брэдли Баркола, 84'), Карл Токо-Экамби.

На данный момент «Страсбур» с четырнадцатью победами и 52-мя набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион», набрав 46 очков, обошел «Нант» и поднялся на девятую строчку.