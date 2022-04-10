Марсель, Франция, 10 апреля, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Марсели на стадионе «Велодром» футбольный клуб «Марсель» в заключительном матче 31-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 примет «Монпелье».

Mhscfoot.com Тренировка игроков «Монпелье»

Стартовый свисток на матч, который обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Стиной, прозвучит в 22:00 по московскому времени. Ассистенты главного судьи — Жульен Убе и Мохамед Бенкемо.

Стартовые составы команд:

«Марсель»: Стив Манданда, Вильям Салиба, Бубакар Камара, Луан Перес, Маттео Гендузи, Валентен Ронжье, Пап Гуйе, Жерсон, Амин Арит, Дженгиз Ундер, Амаду Дьенг.

«Монпелье»: Йонас Омлин, Арно Суке, Мамаду Сако, Максим Эстев, Николя Коцца, Стефи Мавидиди, Тежи Саванье, Лео Леруа, Джордан Ферри, Флоран Молле, Эли Ваи.