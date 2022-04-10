Валенсия, Испания, , 21:11 — REGNUM 10 апреля в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» футбольный клуб «Леванте» в матче 31-го тура испанской Примеры 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Антонио Мартинес.

Стартовые составы команд:

«Леванте»: Даниэль Карденас, Сон, Робер, Робен Везу, Серхио Постиго, Хорхе Мирамон, Неманья Радоя, Пепелу, Хосе Кампанья, Роджер, Хосе Луис Моралес.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Даниэль Алвеш, Эрик Гарсия, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Николас Гонсалес, Ферран Торрес, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг.

На данный момент «Барселона» с шестнадцатью победами, четырьмя поражениями и 57-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» с 22-мя очками идет на предпоследней девятнадцатой строчке в зоне вылета.