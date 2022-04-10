Страсбург, Франция, , 19:27 — REGNUM «Страсбург» в матче 31-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2021/22 примет «Лион». Игра пройдет в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Лион» — «Зенит» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Сириль Грингор и Николя Дано.

Стартовые составы команд:

«Страсбург»: Матц Селс, Лукас Перрин, Димитри Лиэнар, Антони Каси, Жерзино Ньямси, Александр Джику, Жан-Эд Ахолу, Жан Рикнер Бельгард, Ибрагим Сиссоко, Кевин Гамейро, Людовик Ажорк.

«Лион»: Антони Лопеш, Джейсон Денайер, Энрике Милагрес, Лео Дюбуа, Дамьен Да Сильва, Карл Токо-Экамби, Танги Ндомбеле, Уссем Ауар, Тете, Лукас Пакета, Мусса Дембеле.

На данный момент «Страсбург» с четырнадцатью победами и 51-м очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион», набрав 45 очков, идет шестью позициями ниже.