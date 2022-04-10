Рим, , 19:21 — REGNUM Сегодня, 10 апреля, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Рома» под руководством Жозе Моуриньо примет «Салернитану». Матч 32-го тура итальянской Серии А 2021/22 начнется в 19:00 по московскому времени.

Жозе Моуриньо Дмитрий Голубович

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Мараш Кумбулла, Рик Карсдорп, Брайан Кристанте, Сержиу Оливейра, Генрих Мхитарян, Стефан Эль-Шаарави, Тэмми Абрахам, Феликс Афена-Гьян.

«Салернитана»: Луиджи Сепе, Иван Радованович, Лука Раньери, Норберт Дьомбер, Эдерсон Жозе, Эмиль Бохинен, Лассана Кулибали, Джоэл Оби, Паскуале Маццокки, Франк Рибери, Милан Дюрич.

Последний матч «Ромы» с «Салернитаной», состоявшийся 29 августа 2021 года, завершился крупной победой «волков» со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Лоренцо Пеллегрини (48' Матиас Винья, 79' Жордан Верету), Жордан Верету (52' Генрих Мхитарян) и Тэмми Абрахам (69' Карлес Перес).