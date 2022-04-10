Новосибирск, , 19:11 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка Новосибирской области Надежда Болтенко и министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов посетили Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, вокруг которого разгорелся скандал из-за жестокости тренера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гимнастика geralt

Напомним, что ранее в отношении 41-летнего тренера спортивного центра возбудили уголовное дело по факту применения насилия к 12-летнему мальчику.

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Надежда Болтенко заявила, что, учитывая травмоопасность этого вида спорта, тренировки должны быть всегда под особым контролем, и по каждому случаю травмирования ребёнка должно проводиться внутреннее расследование.

«Среда, где находятся и тренируются дети, должна быть максимально безопасной, если во время тренировки получены какие-либо травмы, необходимо отдельно рассматривать каждый такой случай», – прокомментировала она.

Болтенко предложила директору учреждения организовать общее собрание родителей, тренеров и детей с участием аппарата уполномоченного по правам ребенка, а также анонимное анкетирование детей.