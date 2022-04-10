Москва, , 18:51 — REGNUM Московский «Спартак» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 разгромил тульским «Арсенал». Основное время встречи, проходившей в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилось со счетом 3:0.

Роман Зобнин Дмитрий Голубович

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Роман Зобнин (53' Михаил Игнатов) и Шамар Николсон (57' Александр Соболев, 75'). Желтые карточки получили Кингс Кангва, Урош Радакович и Самуэль Жиго. На 86-й минуте Кинс Кангва был удален после второй желтой карточки.

Составы команд:

«Спартак»: Максименко, Жиго (Литвинов, 64'), Джикия, Чернов, Мозес, Хлусевич, Перейра, Зобнин (Денисов, 90'), Игнатов (Пруцев, 83'), Соболев, Николсон (Шитов, 90').

«Арсенал»: Левашов, Сокол, Степанов, Смольников, Радакович (Марков, 68'), Гулиев, Кайнов, Кангва, Костадинов, Ткачев (Хабибов, 68'), Деспотович (Панченко, 80').

«Спартак», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 30 очков, обошел «Нижний Новгород» и поднялся на девятое место. «Арсенал» с 21-м очком остался на последней позиции в зоне вылета.