Норидж, Великобритания, 10 апреля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. 10 апреля в Норидже на стадионе «Карроу Роуд» футбольный клуб «Норвич Сити» в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Бернли». Основное время завершилось со счетом 2:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Норманн

Первый мяч на девятой минуте встречи забил 28-летний французский атакующий полузащитник Пьерр Лис-Мелу — 1:0. На 86-й минуте преимущество «канареек» в счете удвоил форвард сборной Финляндии Теэму Пукки после передачи Матиаса Норманна — 2:0.

Статистика матча («Норвич Сити"/ «Бернли»)

Удары 17/18

Удары в створ 6/4

Владение 44%/56%

Угловые 6/7

Нарушения 12/10

Составы команд:

«Норвич Сити»: Тим Крул, Сэм Байрэм, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Димитрис Яннулис (Брэндон Уильямс, 84'), Киран Довелл, Матиас Норманн, Милот Рашица, Пьер Лис-Мелу (Лукас Рупп, 69'), Кенни Маклин, Теэму Пукки (Христос Цолис, 89').

«Бернли»: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Натан Коллинс, Джош Броунхилл, Аарон Леннон (Дуайт Макнил, 64'), Эшли Вествуд, Максвелл Корне, Ваут Вегорст (Матей Выдра, 56'), Джей Родригес (Эшли Барнс, 84').

«Норвич Сити», одержав пятую победу и набрав 21 очко, сократил отставание до выхода из зоны вылета до трех очков. «Бернли» с 24-мя очками остался на восемнадцатой позиции.